Власти Молдовы и непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что получат партию в 180 тыс. доз российской вакцины "Спутник V".

Об этом заявили председатель Партии социалистов Молдовы, экс-президент Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский, передает "Интерфакс-Украина".

Они рассказали, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.

По словам Додона, руководство России решило предоставить Кишиневу партию вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи. Часть этой партии предназначена для Приднестровского региона.

Он уточнил, что РФ предоставит Молдове 180 тыс. доз вакцины Sputnik-V, включая 60 тыс. доз для Приднестровского региона.

Кроме того, Додон сообщил, что проинформировал российских партнеров о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке еще партию вакцины "Спутник V" в рамках процедуры госзакупок, начатой правительством Молдовы.

В то же время, по словам Красносельского, на встрече с Козаком была "достигнута принципиальная договоренность" о поставке в Приднестровье 62 тыс. доз вакцины "Спутник V". По его словам, первая партия в 42 тыс. доз прибудет в Приднестровье в апреле, еще 20 тыс. – в мае.

При этом эти поставки препарата будут бесплатными, однако Приднестровье готово купить российскую вакцину, и "дальнейшие поставки будут обсуждаться в рабочем порядке".

Напомним, 1 апреля в крупнейших городах Молдовы ввели ночной комендантский час из-за коронавируса.

Ранее мы писали, что Китай договорился с Россией о производстве у себя 100 миллионов доз "Спутника V" в год.