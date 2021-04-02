В Украине наблюдается пиковая нагрузка на систему экстренной медицинской помощи. 31 марта в Украине зафиксировали исторический максимум обращений на номер 103 - в период с ноября 2020-го до 31 марта 2021-го (5 месяцев) туда поступили 35 705 обращений. На них бригады экстренной медпомощи выехали 16 823 раза, а также были поведены 5025 госпитализаций.

Об этом заявил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Минздрава Александр Данилюк.

"Увеличение обращений за экстренной медпомощью мы видим в основном от пациентов с осложненным Covid-19, потому что, как правило, экстренная медицинская помощь не имеет таких резких скачков, кроме случаев сильной гололедицы или плохих погодных условий, способствующих травматизму. По состоянию на сейчас у нас идет очень резкий рост нагрузки на систему экстренной медицинской помощи, поэтому пациенты становятся в очередь", - объяснил Данилюк.

По его словам, похожая ситуация по интенсивности обращений за экстренной медпомощью была в ноябре - начале декабря 2020 года, но сейчас ситуация ухудшилась.

"При увеличении количества пациентов с Covid-19 появляется тенденция увеличения количества обращений на 103, в том числе потому, что у людей возникает паника, и они звонят на 103 просто проконсультироваться, вместо звонка к семейному врачу", - добавил Данилюк.

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