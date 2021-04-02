Помощник Путина предложил подумать, как "великоросские земли оказались в Украине". В Кремле отреагировали
Помощник Владимира Путина, экс-министр культуры России Владимир Мединский, выступая перед Советом Федерации, заявил, что сенаторы должны задуматься, "как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Беларуси".
О заявлении Мединского пишет "Коммерсантъ".
Встреча российских сенаторов с представителями министерств состоялась в Совете Федерации РФ в конце марта. На ней обсуждалась российская история и то, как она "должна стать главным оружием в "ментальной войне" с Западом".
В ходе своего выступления перед сенаторами Мединский заявил, что "фальсификация истории - это не цель, а средство", которым, по его мнению, пользуются западные силы, "промывающие мозги россиянам".
Помощник Путина призвал сенаторов подумать, "как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Беларуси".
На это заявление Мединского сегодня отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реплика Мединского не имеет отношения к планам Администрации президента РФ.
"Нет, на повестке дня нет такого вопроса. Скорее это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня Администрации президента", - сказал Песков.
Напомним, ранее Песков назвал Украину "проектом западных стран" и недружественным России государством.
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