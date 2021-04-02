Государственное бюро расследований продолжает расследовать дело, которое связано с публикацией нардепом Андреем Деркачем записей разговора Петра Порошенко с Джо Байденом. ГБР назначила экспертизу, которая должна дать оценку голосам на пленках.

Копии постановления о назначении экспертизы видео-звукозаписи от 10 июля 2020 и 10 февраля 2021 опубликовал сайт Цензор.НЕТ

Как следует из документов, 10 февраля 2021, через три месяца после победы Байдена на выборах США и через 20 дней после его инаугурации ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз с требованием провести экспертизы голосов экс-президента Порошенко и уже действующего президента США Байдена.

Следователей интересует экспертиза разговора, где Байден требовал от Порошенко национализации Приватбанка.

В постановлении сказано, что следствие хочет выяснить, "зафиксирована ли на аудиофайлах речь гражданина Джозефа Робинетта Байдена. Если да, то какие слова и высказывания произнесены именно им?"

Само дело ГБР возбудило еще 19 мая 2020. Было зарегистрировало уголовное производство по статье 111 часть 1 УК Украины по "факту государственной измены, умышленно совершенное гражданином Украины - бывшим Президентом Украины, а ныне народным депутатом Украины Порошенко П.А. в ущерб суверенитету, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

Владимир Зеленский публично во время пресс-конференции 20 мая 2020 года требовал от правоохранительных органов расследовать разговоры Порошенко с Байденом.

Ранее "Страна" писала, как 31 марта Порошенко во время выступления в Раде напомнили о слитых в сеть подробностях его "жесткого" разговора с Путиным.