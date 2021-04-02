Александр Тупицкий издал распоряжение на имя замглавы Конституционного суда Украины Сергея Головатого, в котором заявил, что указ президент Владимира Зеленского об отмене его назначения главой КСУ незаконен.

Соответствующий документ обнародовало "Зеркало Недели".

"Заместителю Главы Конституционного Суда Украины Головатому С.П. с целью предупреждения внесения дестабилизации в деятельность Конституционного Суда Украины немедленно прекратить совершать действия, выходящие за пределы полномочий, определенных распоряжением Председателя Конституционного Суда Украины от 21 декабря 2020 №81/01/2020- ОД, от 9 февраля 2021 №5/01/2021-ОД ", - написано в первом пункте распоряжения.

Далее Тупцикий пишет, что во время дистанционной работы его полномочия не переходят замглавы КСУ и "Ответственность за присвоение полномочий предусмотрена Уголовным кодексом Украины".

Источники издания в КСУ сообщили, что Головатый был в Офисе президента перед изданием указа об увольнении Тупицкого, некоторые придерживаются мнения, что это была его идея.

Александр Тупицкий в своем распоряжении напоминает сотрудникам КСУ об их обязанностях и требует докладывать лично ему о попытках запугивания.

"Руководителю Секретариата КСУ, его заместителям, всем государственным служащим КСУ при выполнении возложенных на вас обязанностей:

действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины;

немедленно сообщать мне (Тупицкому - Ред. ) как Главе КСУ о предоставлении вам поручений, которые по вашему мнению являются незаконными или вносятся в неустановленной форме, или с превышением полномочий;

) как Главе КСУ о предоставлении вам поручений, которые по вашему мнению являются незаконными или вносятся в неустановленной форме, или с превышением полномочий; немедленно сообщать мне как Главе КСУ о всех случаях запугивания или угрозах в ваш адрес....", - говорится в распоряжении.

В третьем пункте документа Тупицкий требует от руководителя секретариата "довести к сведению всех судей КСУ и работников Секретариата КСУ без исключения распоряжение Главы КСУ о границах полномочий заместителя Главы КСУ Головатого С.П." и "разъяснить всем работникам Секретариата КСУ основания и порядок освобождения судей КСУ".

Напомним, 26 февраля Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ.

После этого, 27 марта, президент отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

Также сообщалось, что ГБР открыло новое дело против Тупицкого. Ему инкриминируют самовольное присвоение властных полномочий.