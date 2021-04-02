Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании, которое пройдет сегодня, займется вопросами "наведения справедливости" в стране. Также коснутся вопросов безопасности. При этом, в Офисе президента обещают сохранять интригу насчет списка тем "до самого заседания".

Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире канала "Украина 24"

"Нет от нас анонсов по поводу тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что сегодня в повестке дня заседания СНБО, как и всех прошлых, будут темы безопасности и наведения наконец справедливости в стране", - заявил Тимошенко

Напомним, СНБО спустя две недели перерыва соберется на традиционное пятничное заседание

В пятницу на заседании СНБО могут рассмотреть до 10 вопросов. В том числе и новые санкции. Повестка дня может касаться тем от утверждения плана вакцинации на текущий и следующий год до введения санкций против ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский ввел в действие решение СНБО, о котором не знают члены Совета.

Позже Разумков признал, что Зеленский ввел в действие решение заседания СНБО, которого не было