Состоялась встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова с послом Канады Ларисой Галадзой. Во время беседы обсудили двустороннее сотрудничество по безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в пятницу, 2 апреля.

"Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в регионе, в частности, в контексте эскалации российского влияния на соседнюю Беларусь и подготовки к российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021"", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, Украина круглосуточно следит за ситуацией и готовит разные сценарии возможного реагирования, но "РФ, к сожалению, не намерен прекращать попытки дестабилизации ситуации в регионе".

Также Данилов отметил важность поддержки стратегических партнеров для Украины и поблагодарил канадскую сторону за всестороннюю помощь, назвав Канаду "надежным другом и партнером".

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине отметила решимость Украины в вопросах санкционной политики и заявила о неизменности поддержки со стороны Канады нашего государства на пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями", - сообщает пресс-служба.

Напомним, 2 апреля на заседании СНБО могут рассмотреть до 10 вопросов. В том числе и введение новых санкций.

Также мы писали, что согласно введенному президентом Владимиром Зеленским решению СНБО Госгеонедр Украины аннулировало 19 разрешений на нефтегазовые площади.