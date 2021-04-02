На горе Поп Иван, что в Карпатах, в пятницу, 2 апреля, наблюдается совсем не весенняя погода. По состоянию на сегодняшний день там выпало до 15 см мокрого снега.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 08:00, 02.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимостю до 50 м), температура воздуха -1°С, ветер северный 11 м/с. За ночь выпало до 15 см мокрого снега", - рассказали спасатели.

Как добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области удерживается значительная снеголавинная опасность -третьего уровня.

Ранее мы показывали фото мартовского снегопада в горах Северной Африки. Там осадки накрыли не только горные трассы, создав значительные проблемы с дорожным движением. Снег добрался и до некоторых участков Сахары.

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