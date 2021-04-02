На линии соприкосновения на Донбассе сложилась "весьма пугающая" ситуация. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в пятницу, 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

"Риторика (по теме Донбасса - Ред.) у нас как раз абсолютно конструктивная. Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", - заявил Песков.

Также он заявил, что возможное появление военных США в Украине потребует от России принятия дополнительных мер по обеспечению собственной безопасности.

"Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине. — Ред.) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Говоря о том, какие именно меры это будут, Песков заявил, что "все, которые необходимы". При этом, представитель Кремля подчеркнул, что Россия никому не угрожает и на этом строится ее позиция.

Напомним, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в Верховной Раде доложил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым. Позже украинская разведка подтвердила эту информацию.

Также в США отметили наращивание российских войск на границе с Украиной. Туда, по оценкам американских чиновников, стянули примерно четыре тысячи военных.

Позже на Крымском мосту было замечено перемещение значительного количества российской военной техники. Вооруженные силы РФ перебрасывают колонну самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков на территорию аннексированного полуострова.

А сегодня мы публиковали видео с донецких телеграмм-каналов, где видны военные вертолёты, которые, как сообщается, летают где то в Ростовской области неподалёку от границы.

В то же время в Кремле заявили, что войска передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

"Страна" ранее сообщала, что пока это все носит демонстрационный характер и разбиралась, почему вокруг Украины накаляется военная обстановка и чем это закончится.