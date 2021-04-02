На сегодня введение в Украине комендантского часа из-за карантина не обсуждается. На такую меру могут пойти только в случае, если на территории страны будет введено чрезвычайное положение.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Украина 24".

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение", - сказал Степанов.

По словам министра, механизм введения чрезвычайного положения предусматривает согласование Верховной Радой и утверждение президентом. После этого могут быть введены соответствующие меры.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в попавшем в "красную" зону Киеве могут ввести комендантский час и запретить передвигаться по городу после 22:00.

Также мы писали о том, что комендантский час вводят в некоторых других странах. Например, 31 марта Макрон на месяц ввел по всей Франции жесткий карантин и комендантский час.

Кроме того, в крупнейших городах Молдовы также ввели ночной комендантский час из-за коронавируса.