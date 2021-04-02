Донецкая область уже завтра может оказаться в красной зоне по коронавирусу
Донецкая область оказалась в шаге от попадания в "красную" зоны карантина. В этом регионе уже два дня превышены сразу два показателя по коронавирусу.
Об этом свидетельствуют обновленные данные министерства здравоохранения по показателям Covid-19 в Украине.
В Донецкой области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,2% при норме 20%) и уровень госпитализаций (61,6 при норме 60 на 100 тысяч). При этом коэффициент выявления превышен уже три дня, а уровень госпитализаций два дня. Учитывая это, регион может попасть в "красную" зону, о чем говорил ранее министр здравоохранения Максим Степанов.
В "красной" зоне сейчас находится 11 регионов:
- Киев;
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Сумская область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
13 областей - в "оранжевой" зоне. "Желтой" по-прежнему остается только Херсонская область.
Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по смертям и новым случаям коронавируса. За сутки умерло 433 пациента, а количество зараженных увеличилось на 19 893 человека.
Также мы рассказывали, что в Киеве, во Львовской, Николаевской и Житомирской областях наблюдается напряженная ситуация с ковид-койками. В столице занято почти 84% коек с кислородом.
В Минздраве ранее сообщали, что если 13 регионов станут "красными", то в Украине введут общенациональный локдаун.