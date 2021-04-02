Донецкая область оказалась в шаге от попадания в "красную" зоны карантина. В этом регионе уже два дня превышены сразу два показателя по коронавирусу.

Об этом свидетельствуют обновленные данные министерства здравоохранения по показателям Covid-19 в Украине.

В Донецкой области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,2% при норме 20%) и уровень госпитализаций (61,6 при норме 60 на 100 тысяч). При этом коэффициент выявления превышен уже три дня, а уровень госпитализаций два дня. Учитывая это, регион может попасть в "красную" зону, о чем говорил ранее министр здравоохранения Максим Степанов.

В "красной" зоне сейчас находится 11 регионов:

Киев;

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Сумская область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

13 областей - в "оранжевой" зоне. "Желтой" по-прежнему остается только Херсонская область.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по смертям и новым случаям коронавируса. За сутки умерло 433 пациента, а количество зараженных увеличилось на 19 893 человека.

Также мы рассказывали, что в Киеве, во Львовской, Николаевской и Житомирской областях наблюдается напряженная ситуация с ковид-койками. В столице занято почти 84% коек с кислородом.

В Минздраве ранее сообщали, что если 13 регионов станут "красными", то в Украине введут общенациональный локдаун.