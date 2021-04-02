Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что "порохоботство" - это тяжелая болезнь, которая хуже, чем Covid-19.

Об этом Арестович сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", видео обнародовано в YouTube.

"Я переболел тяжелой болезнью "порохоботства", идеологической позицией, которой продолжает болеть уважаемый Алексей (Гончаренко - Ред.) и его коллеги. Это тяжелая болезнь, хуже Covid. От нее надо избавляться", - сказал Арестович.

Арестович о "порохоботстве" - с 01:22:30

Подробнее о "порохоботах", то есть ярых сторонниках экс-президента Петра Порошенко можете прочитать в материале "Страны".

Напомним, ранее Алексей Арестович предрек мировую войну "всех против всех" до 2035 года.

Также мы писали о том, как Арестович сравнил партию Порошенко с женским общежитием, а "Прямой" назвал хуже закрытых каналов.