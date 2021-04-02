Закрытые кинотеатры, спортзалы и кафе по вечерам. Запорожье с субботы уходит на локдаун
Начиная с субботы, 3 апреля, в Запорожье усиливают карантинные ограничения из-за сложной эпидемической ситуации в городе. В частности закроют кинотеатры и спортзалы.
Соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям пишет "Первый Запорожский" в пятницу, 2 апреля.
С 3 апреля в Запорожье будет запрещено:
- заведениям питания (кроме служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20 до 6 утра, а также в выходные и праздничные дни;
- проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий без зрителей)
- работу кинотеатров и других учреждений культуры;
- деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению людей;
- деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
- деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.
За прошедшие сутки, 1 апреля, в Запорожской области зарегистрировали 755 новых случаев заражения коронавирусом, 11 пациентов с COVID-19 скончались.
Напомним, в Киеве новые карантинные ограничения начнут действовать с 5 апреля и продлятся минимум до 16 числа того же месяца. Будут закрыты детсады и школы, а общественный транспорт будет работать по спецпропускам.
Также карантин решили усилить в Николаеве. Уже с субботы школы перейдут на дистанционное обучение, а транспорт будет ездить по графику.