Начиная с субботы, 3 апреля, в Запорожье усиливают карантинные ограничения из-за сложной эпидемической ситуации в городе. В частности закроют кинотеатры и спортзалы.

Соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям пишет "Первый Запорожский" в пятницу, 2 апреля.

С 3 апреля в Запорожье будет запрещено:

заведениям питания (кроме служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20 до 6 утра, а также в выходные и праздничные дни;

проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий без зрителей)

работу кинотеатров и других учреждений культуры;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению людей;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.





За прошедшие сутки, 1 апреля, в Запорожской области зарегистрировали 755 новых случаев заражения коронавирусом, 11 пациентов с COVID-19 скончались.

Напомним, в Киеве новые карантинные ограничения начнут действовать с 5 апреля и продлятся минимум до 16 числа того же месяца. Будут закрыты детсады и школы, а общественный транспорт будет работать по спецпропускам.

Также карантин решили усилить в Николаеве. Уже с субботы школы перейдут на дистанционное обучение, а транспорт будет ездить по графику.