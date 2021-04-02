Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) провел в онлайн-режиме Всеукраинское совещание редакторов газет, в котором приняли участие представители почти 200 СМИ, чиновники, народные депутаты и руководство АО "Укрпочта".

Причиной созыва Всеукраинского совещания стало то, что печатные СМИ очень сильно пострадали в результате экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19. Потеря доходов от рекламы, отсутствие государственной антикризисной поддержки медиа, плохая доставка газет подписчикам - все это негативно сказалось на редакциях и журналистах, заявили в НСЖУ.

"Страна" приводит полностью текст резолюции, принятой на Всеукраинском совещании редакторов газет

"Мы, участники Всеукраинского совещания редакторов газет, рассмотрев вопрос о состоянии украинских печатных СМИ и меры по выходу из кризиса, отмечаем следующее.

В начале 2021 года в большинстве украинских печатных СМИ сложилась критическая ситуация. Экономический кризис, пандемия Covid-19, потеря доходов от рекламы, отсутствие государственной антикризисной поддержки медиа, плохая доставка газет подписчикам - все это негативно сказалось на редакциях и журналистах.

Результаты онлайн-анкетирования, проведенного НСЖУ в марте 2021 года среди 150 редакторов газет, свидетельствуют о кризисе, который переживают печатные СМИ. В течение года более 85% изданий потеряли рекламодателей, каждая третья газета сократила количество номеров или объем тиражей. Почти 40% редакцией отказались от новых проектов. Каждая двадцатая редакция временно приостанавливала выход изданий, еще столько же прекратили выходить совсем.

Сохраняют издания в основном сами журналистские коллективы. Почти 40% редакцией сократили штат, 50% - снизили заработную плату, почти 14% отправляли журналистов в неоплачиваемый отпуск. Нагрузка на оставшихся работников возросла у 55% редакций.

В то же время, в кризисных для страны условиях, потребность общества в достоверной информации растет. Источник такой информации - профессиональная журналистика и издания, которым доверяют читатели. Поэтому сохранение и развитие украинских печатных медиа - это необходимый шаг в борьбе с фейками, манипуляциями и вражеской пропагандой.

Год назад НСЖУ предложил президенту, парламенту и правительству антикризисную программу поддержки печатных и онлайн-медиа, наработанную совместно с журналистскими коллективами более чем 120 редакций. Однако украинская власть так и не воплотила программу - в отличие от других стран, которые в условиях пандемии приняли безотлагательные меры для сохранения рабочих мест журналистов и оказали прямую поддержку медиа.

Участники совещания также встревожены попытками протолкнуть в парламенте законопрект "О медиа", против которого выступают 85% редакторов газет, принявших участие в опросе НСЖУ. Сфера печатных медиа сегодня - свободный и конкурентный рынок, участники которого - независимые издания, среди них более 600 реформированных местных газет. Попытки ввести контроль или цензуру в печатных СМИ опасны. Эта сфера требует не усиления государственного регулирования, а создания основ экономической независимости медиа и защиты профессиональной деятельности журналистов.

Призываем президента Украины, Кабинет Министров Украины, Верховную Раду Украины принять безотлагательные меры для антикризисной поддержки украинских печатных СМИ, а именно:

1. Создать в Украине Фонд поддержки медиа по образцу аналогичных фондов в европейских странах и предусмотреть его финансирование в государственном бюджете. Бюджетную поддержку следует оказывать тем СМИ, которые придерживаются журналистских стандартов и направляют ее на освещение общественно значимых тем.

2. Гарантировать журналистам беспрепятственный доступ к источникам информации, органам власти, предприятиям, организациям. Недопустимо препятствовать журналистам в их работе, запрещать посещать публичные мероприятия органов власти из-за якобы противоэпидемических требований.

3. Усилить социальную поддержку и правовую защиту журналистов. Работники СМИ нередко рискуют жизнью в горячих точках и очагах пандемии.

4. Разработать правительственную Программу поддержки печатных СМИ в Украине, в которой предусмотреть мероприятия, направленные на сохранение и развитие местных изданий.

5. Ввести "налоговые каникулы" для печатных СМИ до конца карантинного периода.

6. Предусмотреть для редакций льготные кредиты для развития изданий и сохранения рабочих мест журналистов.

7. В качестве антикризисной меры предусмотреть закупку и предоставление безвозмездно газетной бумаги для печатных СМИ на 6 месяцев.

8. Установить тариф на оформление подписки и доставку печатных СМИ в размере до 30% себестоимости изготовления одного экземпляра подписного издания или компенсацию расходов на доставку прессы в размере 50%.

9. Ввести мораторий на повышение тарифов на подписку и доставку периодики до конца 2023 года.

10. Разработать и принять целевую государственную программу усиления информационного присутствия украинских печатных СМИ на территориях, граничащих с оккупированными районами Донбасса и Крыма.

Программа должна реализоваться путем целевой бюджетной помощи местным медиа Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, и в частности предусмотреть введение целевой бюджетной компенсации расходов на полиграфические услуги и распространение; отдавать предпочтение местным изданием при заключении договоров на освещение деятельности органов власти.



11. Для сохранения сетей реализации прессы разработать и внести в законодательство изменения о зачислении печатных СМИ в перечень социально значимых продуктов и о необходимости их присутствия во всех крупных торговых точках и сетях. Рекомендовать органам местного самоуправления установить льготные тарифы на аренду земельных участков под киоски по продаже периодической печати.

12. Разработать действенный механизм выполнения норм о порядке освещения деятельности органов власти и местного самоуправления на равных, паритетных началах. Обеспечить обязательность обнародования решений органов власти в печатных СМИ.

13. Выполнить норму Закона Украины "О реформировании государственных и коммунальных СМИ" и выплатить всем реформированным газетам единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен.

14. Запретить органам местного самоуправления выселять реформированные печатные СМИ из помещений, которые они занимали до реформирования, или вопреки закону повышать арендную плату. Также запретить органам местного самоуправления выдавать и распространять информационные бюллетени, по периодичности и содержанию являющиеся СМИ, однако не зарегистрированные в установленном законом порядке".

Ранее "Страна" в материале "Пшеница пойдет через Беларусь, а газеты умрут", выяснила к чему приведет новый запрет на импорт товаров из России.