Власти Николаева с субботы, 3 апреля, вводят жесткие карантинные ограничения. Школы перейдут на дистанционное обучение, а общественный транспорт будет работать по графику. Об этом заявил городской глава Александр Сенкевич.

По его словам, ученики 1-11 классов будут учиться дистанционно до момента выхода города из "красного" уровня эпидемической опасности.

Как сообщили в управлении образования Николаевского горсовета, учреждения дошкольного образования будут принимать детей, родители которых работают на предприятиях критической инфраструктуры или имеют насущную необходимость.

Пассажирский транспорт в Николаеве будет работать только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00.

Проезд в общественном транспорте возможен только по пропускам. В дневное время маршрутки, троллейбусы и трамваи перевозить пассажиров не будут.

Ранее "Страна" писала о том, что во время усиленного локдауна в Киеве запретят плановые госпитализации.

Также мы сообщали, что власти Киева объяснили, как и кому будут выдавать спецпропуска для проезда в транспорте во время локдауна.