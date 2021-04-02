В Украине за минувшие сутки, 1 апреля, выявили 19 893 новых случая коронавируса. В России вчера Covid-19 обнаружили у 8 792 человек. Таким образом, прирост в Украине более чем в два раза превышает показатель в РФ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Украине на сегодняшний день достигло отметки в 1 711 630 человек. Выздоровели уже 1 333 370 из них, умерли 33 679 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 563 056 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 99 633 летальных исхода, выздоровел 4 186 251 человек.

Напомним, что Украина 1 апреля вернулась в десятку стран-лидеров по новым случаям коронавируса. Она заняла девятое место в мире и пятое в Европе.

Также мы писали о том, что в Минздраве прогнозируют ухудшение ситуации с Covid-19 в Украине минимум до 15 апреля.