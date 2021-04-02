Заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД) Андрей Руденко заявил, что информация о грядущем российско-украинском конфликте не соответствует действительности.

Об этом сообщают РИА Новости в пятницу, 2 апреля.

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией - это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - сказал Руденко.

Ситуацию прокомментировал телеграм-канал Политика страны:

"Сегодня пошли, скажем так, "деэскалирующие" заявления.

Так госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что эскалации на Донбассе не будет.

А замглавы МИД России Руденко заявил, что все разговоры о предстоящей войне РФ с Украиной это фейк. И Россия в такой войне не заинтересована.

Судя по всему, в РФ решили более не подыгрывать теме "война на носу", которую активно сейчас пытается использовать для решения своих задач Зеленский.

Вероятно, в Москве посчитали, что уже показанной демонстрации силы (на случай начала наступления ВСУ на Донбассе) пока достаточно", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в своем докладе в Верховной Раде сообщил, что Россия постепенно наращивает свое военное присутствие вблизи с государственной границей Украины на севере, востоке и юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и Автономной республике Крым. Позже украинская разведка подтвердила эту информацию.

Также в США отметили наращивание российских войск на границе с Украиной. Туда, по оценкам американских чиновников, стянули примерно четыре тысячи военных.

Позже на Крымском мосту было замечено перемещение значительного количества российской военной техники. Вооруженные силы РФ перебрасывают колонну самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков на территорию аннексированного полуострова.

А сегодня мы публиковали видео с донецких телеграмм-каналов, где видны военные вертолёты, которые, как сообщается, летают где то в Ростовской области неподалёку от границы.

В то же время в Кремле заявили, что войска передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

"Страна" ранее сообщала, что пока это все носит демонстрационный характер и разбиралась, почему вокруг Украины накаляется военная обстановка и чем это закончится.