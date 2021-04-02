Канадский боец смешанного стиля (MMA) Хетаг Плиев во время второго раунда боя потерял палец, после чего ему засчитали технический нокаут. Врачам удалось пришить палец на место.

Об этом пишет ТАСС.

Хетагу Плиев 37 лет, он одержал пять побед и два поражения по правилам ММА, ранее выступал в соревнованиях по вольной борьбе. Во время поединка с американцем Девином Гудэйлом в США получил удар в руку, который привел к перелому безымянного пальца.

Однако уже во втором раунде палец канадского бойца оказался полностью оторван, после чего судьи остановили бой и засчитали ему технический нокаут, то есть поражение.

После чего Плиев поехал в больницу, где врачи пришили палец. Теперь ему предстоит физиотерапия и специальные процедуры.

Напомним, боец ММА Конор Макгрегор сравнил себя с собакой, которая догоняет убегающих.

Также мы писали, что в России убили чемпиона мира ММА Алана Хадзиева. Брат погибшего тут же нанес убийце смертельные раны ножом.