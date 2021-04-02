На Филиппинах за минувшие сутки, 1 апреля, сейсмологи зафиксировали 212 подземных толчков. Из-за землетрясений проснулся вулкан Таал. Вход на остров, где он расположен, строго запрещен.

Об этом сообщает Meteoprog.

Из 212 подземных толчков 168 длились от одной до 20 минут, еще 44 - это низкочастотные вулканические землетрясения.

"Это указывает на магматическую активность на небольшой глубине под вулканом", - заявил глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум.

Вход на остров вулкана Таал из-за потенциальной опасности запретили. Также в районе вулкана нельзя летать самолетам. Местные власти мониторят ситуацию, чтобы в случае сильного извержения начать эвакуацию граждан, проживающих вблизи вулкана.

Напомним, в конце марта в Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль, который спал 800 лет.

Также мы писали о том, что в начале марта на Камчатке стал извергаться вулкан Ключевая сопка.