Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что не стоит паниковать по поводу переговоров лидеров России, Франции и Германии без Украины.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы точно не должны с вами разумные ожидания иметь, что без нас кто-то что-то обсуждает. Это было бы странно. Так же и мы без кого-то обсуждали. Например, мы создаем "Крымскую платформу" без участия России, это абсолютно нормальная международная практика - обсуждать вопросы, которые беспокоят страну. Важно то, что Украина в повестке дня Германии и Франции. Я убежден, что в своем общении с хозяином Кремля они говорили в интересах Украины", - сказал Резников.

При этом он добавил, чтодля Украины важно, чтобы решения принимались при ее участии. Обсуждение может происходить любым путем - это не является нарушением международного этикета.

"Не делайте из этого особой какой-то проблемы", - добавил Резников.

Напомним, переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным состоялись 30 марта. Они прошли без участия Владимира Зеленского. При этом главы государств обсудили коронавирус, Сирию, Ливию, Беларусь и подробно обменялись мнениями об Украине, в частности, Донбассе.

Французская и немецкая сторона прокомментировала свою позицию после переговоров. Там подтвердили, что говорили о ситуации на Донбассе. Однако в заявлении Франции и Германии акценты расставлены несколько иные, чем в ранее обнародованном комментарии Кремля.