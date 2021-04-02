Одна из самых громких тем последнего времени - ситуация вокруг запорожского завода "Мотор Сич".

11 марта СНБО решил, что предприятие нужно забрать у китайских инвесторов и вернуть государству, другими словами - национализировать. После чего активы завода были арестованы через суд и переданы в АРМА.

Это вызвало кризис в отношениях с Пекином. МИД КНР уже потребовал от Украины уважать права китайских инвесторов.

Также китайские компании намерены требовать у Киева огромных компенсаций через международные суды за реквизицию завода.

На этом фоне действия Украины одобряет посольство США, которое и выступило инициатором всей этой истории. Американцы еще при Трампе требовали отобрать у китайцев "Мотор Сич", поскольку это усиливает военные возможности Поднебесной. Киев требованиям подчинился, как видим, безоговорочно.

При этом за политической мишурой забылись судьбы работников завода, который стал заложником геополитической борьбы. Для них эта ситуация - непосредственная угроза благосостоянию и перспективам иметь работу.

Тем более что судьба авиационных предприятий, которые сейчас в руках государства, куда более плачевна, чем у "Мотор Сичи".

"Страна" побывала в Запорожье и узнала, что думают о ситуации как местные жители, так и сами заводчане.

"Америка дала команду прервать сотрудничество с Китаем"

Мы провели уличный опрос прямо у стен завода.

Люди пожилого возраста, в том числе бывшие сотрудники предприятия, рассказали нам, что не поддерживают национализацию. Они говорят, что это лишает завод с огромным числом рабочих определенного статуса. Да и в целом неясно, как это отобразится на судьбе персонала.

Другие считают, что с национализацией попросту опоздали и это уже неактуально, потому что все уже развалено и нет новых разработок. Мол "поздно пить Боржоми, когда почки отказали". Предприятие могут спасти только новые инженеры, которые будут разрабатывать новые двигатели, а не двигатели, которым уже по 40 лет, которые в Америке и Европе никому не нужны, считают собеседники "Страны".

Пенсионеры говорят, что если завод попадет в руки государству, то его не станет вообще. Мол правительство ничего не делает для страны. Нет примеров производства, которое бы работало при государстве. Тех, кого национализировали, остались без заказов, а частники заказы обеспечивают.

"Правительство конфликтует с Китаем, а это хуже для народа, не дня них. Люди могут потерять работу. Заказов нет. А кому-то выгодно, чтобы наш завод не работал - Западу или Америке. Потому что у нас самая качественная и дешевая продукция", - уверяет мужчина.

Оппоненты национализации не хотят портить отношения с Китаем из-за рынка сбыта (Украине двигатели не нужны, Америке - тоже), они выражают недоверие государству и подозревают, что приватизация незаконна, раз завод до этих пор мог выходить из любых кризисов. Называют реформы "дуристикой" и подозревают, что новые руководители могут наживаться на "Мотор Сичи", а многих рабочих ждет сокращение.

У некоторых тем не менее проскакивает надежда, что государство покажет себя хорошим хозяйственником. Тогда люди не будут против национализации.

При этом опасаются падения зарплат на заводе. Звучат мнения, что частник более заинтересован в прибыли и развивает производство и больше заинтересован в прибыли. Поэтому дела могут идти лучше, нежели когда "Мотор Сич" подчинена государству.

"Украина не является самостоятельным государством и заглядывает в рот либо Америке, либо Китаю, таким Гегемонам большим. И поэтому Америка нам дала команду, чтобы мы прервали сотрудничество с Китаем. И потому что мы зависимы от Америки, мы выполняем ее волю", - говорят местные жители.

Они называют завод "своим родным домом". Именно там они начинали работать, стали жить возле завода, гуляют в парке возле него и получили квартиры от "Мотор Сичи". Считают завод замечательным, а специалистов, которые там работают "золотыми". Им обидно, что завод не получил нужного развития для страны.

Другие опрошенные в целом поддерживают национализацию, но выступают против конфликта с Китаем, предлагают отдать инвесторам вложенные деньги. Но большинство выступают за статус-кво - то есть до национализации.

"Мы только за то, чтобы он остался, как прежде и так же думают работники завода", - говорят жители города. Главное, чего требуют от новых владельцев - поиск заказов.

"Кроме вертолетных двигателей и других машин должен быть покупатель. Это основная сложность. А основным покупателем всегда был Союз. От этого никуда не денешься. Наш вертолеты по условиям работы, грузоподъемности - очень хорошие", - говорят экс-сотрудники.

Китайцам доверяют больше, чем США, которые потребовали отобрать завод.

"Я проработал 57 лет на предприятии и пока не обижался. Да и китайцам не против завод продать, потому что нация трудолюбивая. И видите, какой они скачок сделали. Они уже скоро будут первой супердержавой в мире. А вот американцам - не хотелось бы...они сволочи все там", - говорит один из ветеранов "Мотор Сичи".

Запорожцы от национализации в ее идеальном виде ждут роста зарплат рабочих и восстановления его производства в объемах до 2014 года.

Многие считают, что Украина должна обходиться своими рабочими и развивать свое производство. Завод называют достоянием страны и считают, что раскрывать свои технологии нельзя никаким иностранцам. Надеются, что президентом предприятия останется бывший владелец Вячеслав Богуслаев. Считают его грамотным руководителем.

Что происходит на "Мотор Сичи" перед национализацией?

Мы поговорили также с работниками "Мотор Сичи", которые рассказали нам о ситуации на предприятии.

"В своей массе трудовой коллектив не хочет никаких национализаций. Начиная от корня слова "наци" со всеми производными. Примером может служить стоящий рядом на одной территории госпредприятие "Прогресс", являющийся тесным партнером и разработчиком двигателей. На данном этапе он переведен на украинский язык. Если документацию всю перевести на мову, это займет много времени", - говорит наш собеседник.

Еще один интересный факт - после введенных против китайцев санкций Зеленского, с заводом перестали взаимодействовать многие клиенты. "Что порождает цепочку посредников, которые иногда получают львиную долю прибыли. То есть недополучает Мотор Сич", - делится с нами сотрудник предприятия.

Он рассказывает, что главный страх перед национализацией - это остановка финансирования социальных объектов завода: детсадов, санаториев, баз отдыха, спортивных баз.

"Народ боится что-то менять, так как в лучшее особо никто не верит. Украинских заказов для гражданской авиации нет, а для украинской армии иногда приходится что-то делать бесплатно", - рассказывает работник завода.

Собеседник говорит: многое до сих пор держится на воле и авторитете экс-владельца Вячеслава Богуслаева, но ему уже за 80 лет. "Ему интересна авиация. Его можно встретить в цехах. Он уважаем многими авиаторами бывшего Союза. Но рано или поздно он уйдет, и люди, которые за ним стоят, неизвестно куда поведут завод".

На вопрос - зачем "Мотор Сич" продали китайцам - наш собеседник отвечает, что после 2014 года завод остался без российского рынка и начал терять прибыли. И Китай помог с заказами.

"Предприятие не могло заработать на ремонте техники, на выполнении обязательств по замене запчастей. Китай заинтересовался нашей продукцией и начал делать заказы. До 2014 года завод "кормила" РФ. После - Китай. Поэтому решение, как официально озвучивает сам Богуслаев, было логичным - продать акции китайцам и на вырученные деньги платить зарплаты или вкладывать в производство", - рассказал сотрудник "Мотор Сичи".

Проще говоря - Богуслаев решил продать завод тем, кто не нацелен на его закрытие и будет обеспечивать предприятие заказами. Видно, в США и Евросоюзе таких покупателей не нашлось. И, кстати, американцы не предложили выкупить завод - а сказали просто отобрать его у китайцев.

Работник завода говорит, что зарплаты здесь всегда платили без задержек - но размер их был невелик. Что, по его мнению, и предопределило поражение Богуслаева на выборах в Раду - он проиграл свадебному фотографу Сергею Штепе от "Слуги народа" (причем, по одной из версий, Штепа изначально был техническим кандидатом от Богуслаева).

"Конечно зарплаты не столь высокие как на других крупных предприятиях нашего города. Скорее всего это и стало причиной победы свадебного фотографа на выборах в раду. Других объективных причин нет. Тем не менее, все что прилегает к заводу - все работает. Дома отремонтированы, отопление хорошее (от ТЭЦ завода) социалка работает, медсанчасть работает, заводские автобусы подвозят и отвозят людей на работу, спорткомлексы работают. Да немного все попахивает социалистическим строем. Все как в советских фильмах Рязанова", - рассказывает рабочий.

"Я бы сравнил его (Богуслаева - Ред.) и Лукашенко. То есть все работает, стабильность есть, но кому-то не нравится все равно", - считает сотрудник "Мотор Сичи".

Он приводит два характерных примера того, как управляет Богуслаев:

"Если вы спросите любителей спорта, то они вам расскажут, как у нас отреставрировали за деньги завода городской спорткомплекс. И еще один момент. В 2019 году был на заводе Антонова в Киеве (принадлежит государству - Ред.). Это просто мрак. Убитые фасады, все старое. Заброшенное какое-то. Все наши территории, как производств так и социальных объектов, с ремонтами. Ухоженными территориями. Всегда красиво и чисто. Техника компьютерная обновляется. Станки современные".

На вопрос, как реагируют заводчане на конфликт Зеленского и китайцев, он рассказывает, что на волне скандала руководство предприятия решило поднять рабочим зарплату.

"Месяца полтора назад по заводу вышел приказ: чтобы обеспечить нормальное существование и не допустить отток специалистов - повысить зарплату. Абсолютных цифр нет. В чем повышение - неизвестно. У нас же есть "грязные", "чистые" оклады и премии. Слухи, что на 25%. Но в конечном итоге какие это фактические гривны пока никто не знает. Повышение зарплат обещают с 1 апреля", - говорит работник предприятия.