В четверг, 1 апреля, от осложнений после перенесенного COVID-19 умерла председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Анна Боряк.

Об этом сообщает пресс-служба НААУ.

"Вся адвокатское сообщество выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу тяжелой и невосполнимой утраты" - говорится в сообщении.

Анна Леонидовна Боряк была не только председателем Комитета, но и лектором Высшей школы адвокатуры. Свою адвокатскую деятельность начала в 1995 году.

"Она была высококлассным специалистом, преданной любимому делу, доброй и светлой человеком, отзывчивым к чужой беде. И каждый адвокат, кто сталкивался с нарушением своих прав, знает это не понаслышке - она ​​боролась за его защиту до последнего", - написали об умершей.

Напомним, в декабре прошлого года вице-президент бизнес-ассоциации Украины и Турции Али Булут умер от коронавируса.

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