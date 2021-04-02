Экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия оказывает психологическое давление на Украину, на это указывает наращивание российских войск на границе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Во-первых, Путин пытается переключить внимание россиян от новостей о Навальном и внутренних проблемах на международные вопросы. Во-вторых, я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США. Когда президента Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, он сказал "да". Поэтому, я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена. Но, пожалуй, самым важным из всего является психологическое давление на Украину", - заявил Волкер.

Напомним, в НАТО прошло совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной.

Также мы писали о том, что в Кремле заявили, что переброска войск к границе с Украиной "не должна беспокоить другие страны".