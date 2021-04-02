Немецкие специалисты считают, что граждане младше 60 лет, которые привиты первой дозой вакцины AstraZeneca (Vaxzevria) не должны колоть вторую дозу.

Об этом со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO сообщает Reuters в пятницу, 1 апреля.

"Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки", - говорится в сообщении.

Регулятор добавил, что к вакцинам РНК (мРНК) относятся препараты Pfizer и Moderna.

В STIKO добавили, что научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин нет.

Напомним, власти Германии решили не прививать граждан старше 60 лет вакциной AstraZeneca. Решение вступило в силу с 31 марта.

Также рассказывали, что в США заговорили об отказе от AstraZeneca.