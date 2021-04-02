В пятницу, 2 апреля, в российском городе Благовещенск в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии начался пожар. В это время хирурги проводили операцию, которую не могли прервать, несмотря на чрезвычайные обстоятельства.

Об этом пишет ТАСС.

Предварительной причиной пожара называют неисправность проводки, из-за которой загорелась кровля. После того, как здание загорелось, всех находящихся в центре эвакуировали.

Исключением стали восемь врачей, который проводили операцию на открытом сердце и пациент. Хирурги успешно завершили операцию, несмотря на огонь этажом выше. На данный момент пожар удалось локализовать, пациента перевезли в другую больницу.

Напомним, на территории Александровской больницы в Киеве произошел пожар, во время происшествия никто не пострадал.

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