Посол Канады в Украине Лариса Галадза считает, что над Вооруженными силами Украины должен быть установлен демократический гражданский контроль.

Об этом Галадза заявила в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Романом Машовцом, сообщает пресс-служба ОП.

По мнению Галадзы, принятие необходимых для этого законопроектов станет важным сигналом для НАТО. Она заявила, что Канада поддерживает усилия Украины по реформированию сектора обороны и безопасности и в противостоянии российской агрессии.

На встрече Галадзы и Машовец обсуждали ухудшение ситуации на востоке Украины, пути сдерживания российской агрессии и перспективы реформирования сектора национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, недавно в НАТО прошло совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной.

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