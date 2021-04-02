В Министерстве иностранных дел Франции надеются, что в ближайшие недели дискуссии по Донбассу в рамках нормандского формата возобновятся.

Об этом со ссылкой на госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона сообщает ТАСС.

"Я не считаю, что будет эскалация ситуации (на Донбассе - Ред.), но мы остаемся бдительными... Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели", - сказал он.

Напомним, недавно в Кремле обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений и договоренностей "Нормандской четверки".

Также мы писали о том, что в конце марта Путин, Меркель и Макрон созвонились по Донбассу без Зеленского. Они обсуждали в том числе обострение ситуации на востоке Украины.