Франция не верит в эскалацию на Донбассе и предлагает новую встречу Нормандии
В Министерстве иностранных дел Франции надеются, что в ближайшие недели дискуссии по Донбассу в рамках нормандского формата возобновятся.
Об этом со ссылкой на госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона сообщает ТАСС.
"Я не считаю, что будет эскалация ситуации (на Донбассе - Ред.), но мы остаемся бдительными... Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели", - сказал он.
Напомним, недавно в Кремле обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений и договоренностей "Нормандской четверки".
Также мы писали о том, что в конце марта Путин, Меркель и Макрон созвонились по Донбассу без Зеленского. Они обсуждали в том числе обострение ситуации на востоке Украины.
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