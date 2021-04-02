В донецких телеграмм-каналах продолжают публиковаться видеозаписи, подтверждающие слухи о том, что Россия стягивает войска к границам Украины.

На одном из них запечатлены военные вертолёты которые, как сообщается, летают где то в Ростовской области неподалёку от границы.

В тоже время, как мы уже писали, пока это все носит демонстрационный характер (причём с обоих сторон). Другой вопрос, что в нынешней нервной обстановке любая демонстрация может перерасти в реальные бои.

Напомним, в США отметили наращивание российских войск на границе с Украиной. Туда, по оценкам американских чиновников, стянули примерно четыре тысячи военных.

В то же время в Кремле считают, что перемещение российских войск возле границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Позже на Крымском мосту было замечено перемещение значительного количества российской военной техники. Вооруженные силы РФ перебрасывают колонну самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков на территорию аннексированного полуострова.