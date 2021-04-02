Массовая гибель краснокнижных журавлей в заповеднике "Аскания Нова" под Херсоном произошла из-за отравления ядом, которым обрабатывают поля.

Об этом сообщает ТСН.

После того как несколько дней назад в Каховском районе зафиксировали массовую гибель серых журавлей, вокруг заповедника Аскания-Нова ученые собрали еще полсотни погибших птиц разных видов. Все они имеют признаки отравления.

Мор перелетных птиц начался еще в начале января. За три месяца погибло более двух тысяч особей, большинство из них занесены в Красную книгу.

Эксперты установили, что птицы гибнут на полях, обработанных ядом от грызунов. Открыто уголовное производство, фермерам рекомендовали воздержаться от обработки полей ядохимикатами.

Напомним, из-за массовой гибели отравленных птиц у аграриев потребовали создать буферные зоны вокруг "Аскании Новой".

Также мы писали о том, что за последнюю неделю зимы в заповеднике "Аскания-Нова" в муках погибли сотни птиц.