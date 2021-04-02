Подсчет голосов на довыборах в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области продолжается. На одном из участков избирательного округа, где побеждал кандидат от "За майбутнє" Александр Шевченко, выборы признали недействительными.

Об этом в Facebook сообщает движение "Чесно".

"На пересчете было 20 участков. За ночь планировали пересчитать все 20, удалось пересчитать только 5. На одном из 5 участков выборы признали недействительными. На этом участке побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка 141.

Отметим, что, как уже писала "Страна", по данным параллельного подсчета голосов, Шевченко побеждает Вирастюка на округе с преимуществом примерно в 190 голосов. Аннулирование результатов на участке лишает Шевченко преимущества в 236 голосов. Таким образом, если это решение не будет оспорено, на округе победит Вирастюк.

Выборы на участке признали недействительными, так как якобы была проблема с заявлениями и голосованием на дому. Кроме того, пропала часть бюллетеней, а именно сотня бюллетеней за Шевченко. Также там напомнили, что разрыв между Шевченко и его оппонентом Василием Вирастюком ("Слуга народа") идет на несколько сотен голосов.

Наблюдатели добавили, что некоторые члены окружной избирательной комиссии (ОИК) голосовали против признания выборов на этом участке недействительными, но большинство были "за".

Несколько членов ОИК вызвали правоохранителей. Один из них заявил о похищении бюллетеней на этом участке. Сейчас считают следующий участок.

Ранее мы рассказывали, что когда было подсчитано 80,34% голосов избирателей, Шевченко догонял Вирастюка.

Также сообщали, что на Прикарпатье окружной избирком по довыборам в Раду окружили спецназовцы.