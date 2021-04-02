США может не понадобиться вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, даже если регулирующие органы страны ее одобрят.

Об этом заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и главный медицинский советник Белого дома Рейтер Энтони Фаучи, сообщает Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты имеют достаточно контрактов с другими производителями вакцин для вакцинации всего населения.

На вопрос, будут ли США использовать дозы вакцины AstraZeneca, Фаучи сказал: "Это все еще не решено. Я считаю, что, учитывая договорные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, у нас достаточно вакцины, чтобы удовлетворить все наши потребности, не прибегая к помощи AstraZeneca".

Напомним, в Британии зафиксировали 30 случаев тромбоза после применения вакцины AstraZeneca.

Также мы писали о том, что вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.