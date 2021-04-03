Весной каждый внимательный автовладелец при повышении среднесуточной температуры свыше +5 С° задумывается о замене зимних шин на летние. Несмотря на то, что порядок сезонной замены резины в Украине не регламентирован и в ПДД отсутствуют штрафы за нее отсутствуют, есть персональная ответственность каждого водителя. При резком торможении шипованная шина может скользить на асфальте, в жару она сильно разогреется и может взорваться.

"Страна" составила 7 основных рекомендаций о том, как не обмануться на шиномонтаже во время сезонной смены шин.

Цену узнаем заранее

Старайтесь переобуваться в проверенных мастерских у знакомых специалистов, не забывая вознаграждать их чаевыми. Учитывайте, что цена за услугу может варьироваться в зависимости от компании. Обсудите заранее стоимость работы.

Отказываемся от навязанных услуг

Многие работники шиномонтажа навязывают клиентам дополнительные платные услуги (под предлогом того, что комплектующие авто нужно менять хотя бы раз в год), например чистку ступиц, замену якобы проржавевших или старых болтов, вентелей, выравнивание кривых дисков.

Чистка ступиц вообще бесплатная процедура при каждой смене колес. Не факт, что ваши "проржавевшие" болты заменят на новые. Вентили актуально менять по мере износа, а не каждый год. А правка диска займет у мастера минимум полдня работы. Если же он обещает сделать быстрее - значит, проблемы изначально не было.

Очередной бесполезной уловкой может стать предложение заправлять шины азотом, который вроде как полезнее обычного воздуха. Это тоже "развод".

Осматриваем шины и диски на повреждения

Удостоверьтесь, что летние шины после долгого хранения не пришли в негодность. Проверьте на целостность каждую шину, осмотрите посадочные борты шины. Оценка существующих дефектов на изделии поможет застраховаться на случай неаккуратного демонтажа и повреждений при установке.

Колесные диски также проверяют на предмет коррозии, чтобы установка резины на поврежденные в зоне посадки шин диски не нарушила герметичность и владельцу не пришлось потом каждый раз подкачивать такое колесо.

Монтаж шины "насухую" запрещен

Монтируя шину на диск специалист обязан использовать специальную пасту, гель или концентрат, который хорошо высыхает, исключая риск проворачивания резины в экстремальных условиях.

Ни в коем случае не используют такие консистентные смазки, как литол или моторные масла, которые могут разъесть резину. Рекомендуется наносить пасту кистью типа "флейц", маховые кисти не рекомендуется использовать.

Запрещается смазывать колесные болты. Это может провести к самопроизвольному откручиванию колеса и его потере при движении.

Шины устанавливают по рисунку протектора

Стрелки на боковине шины устанавливают в направлении вращения, а не против. Если рисунок протектора ассиметричен, производитель шин указывает сторону, куда должно быть обращено колесо - внутрь (inside) или наружу (outside).

Балансировка колеса и давление в шине

Нельзя игнорировать необходимость балансировки колеса, ведь даже при аккуратном вождении шина изнашивается. Банальная потеря грузика меняет вес каждой части шины и приводит к ее разбалансировке.

Наряду с этим важно проверять давление в шинах. Для легковых авто норма для безопасной езды и экономии топлива - 2-2,5 атмосфер.

Затяжка болтов и гаек крепления колеса

При затяжке болтов нужно использовать динамометрический ключ. Пневмоинструмент для затяжки крепежа колес не используют. Также запрещено прыгать на баллонном ключе или наращивать его рычаг при помощи трубы.