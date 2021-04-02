Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 2 апреля, ушел на самоизоляцию из-за предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться 7-го числа.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря армянского правительства Мане Геворгян сообщает "РИА Новости".

"В связи с запланированной 7 апреля встречей в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля работает в условиях самоизоляции. Кроме личных приемов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке", - сказала Геворгян.

Напомним, ранее премьер Армении Пашинян объявил о своей отставке, которая должна состояться в апреле.

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