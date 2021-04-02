В Великобритании выявили побочные эффекты в виде тромбозов у 30 пациентов, которые сделали прививку от Covid-19 вакциной AstraZeneca (Vaxzevria).

Об этом со ссылкой на агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий страны пишет "Интерфакс" в пятницу, 2 апреля.

О выявленных побочных эффектах стало известно днем ранее - 1 апреля. Медицинский регулятор сообщил о 22 случаях тромбоза церебральных венозных синусов головного мозга и восьми других случаях, связанных с тромбозами после прививок.

С начала прививочной кампании препаратом Астразенека в Великобритании ввели уже 18,1 млн доз.

В то же время, по информации агентства, подобные сообщения не поступали после использования вакцин компаний BioNTech SE и Pfizer Inc.

Ранее британский медицинский регулятор сообщал о выявленных пяти случаях тромбозов после того, как в стране сделали 11 млн прививок.

Напомним, сообщения о побочных эффектах после получения прививки Астразенека (Vaxzevria) начали поступать в начале марта. Первой об остановке использования этого препарата заявила Австрия. Позже этому примеру последовало более 20 стран.

Также сообщали, что 25 марта производитель АstraZeneсa изменил название на Vaxzevria. Новое имя одобрило европейское агентство по лекарственным средствам EMA. Состав инъекции останется тот же. Однако изменится информация о продукте, будет другая маркировка и упаковка.