По состоянию на утро пятницы, 2 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 19 893 человека. И это снова печальный антирекорд. Предыдущий был отмечен 26 марта 2021 года, когда количество зараженных за сутки увеличилось на 18 132 человека.

Так же сегодня и новые антирекордные данные по летальным исходам. За сутки умерло 433 пациента (вчера 1 апреля 2021 года был отмечен 421 смертельный случай - Ред.)

Кроме этого напомним, что 1 апреля, в стране было выявлено 17 569 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших в пятницу выросло на 2 324 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 711 630 человек. Выздоровели за последние сутки 10 287 человек (с начала эпидемии - 1 333 370 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 834 ребенка и 484 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (1 608 человек), Хмельницкой области (1 351), Харьковской области (1 494), Днепропетровской области (1 178) и Львовской области (1 668).

Ранее "Страна" ответила на пять главных вопросов о локдауне в Киеве с 5 апреля.

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