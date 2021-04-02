В Херсонской области полиция и спецназ КОРД в ходе спецоперации задержали поджигателей автомобиля полицейского и установили заказчика преступной акции.

"Инициаторами этого преступления стали два известных в Херсонской области брата, которые находятся в международном розыске за организацию двух заказных убийств в 2018 году. А координировал действия непосредственных исполнителей человек, который находится за границей", - рассказали в пресс-службе полиции.

Силовики получили оперативную информацию о том, что неизвестные лица с целью "личной мести и запугивания работника полиции готовятся к повреждению его личного имущества, в частности - поджога автомобиля". Во время проведения негласных розыскных действий оперативно установили лиц, которые должны были это сделать, а затем спланировали спецоперацию для их задержания.

"При помощи подразделения КОРД, мы сразу после совершения преступления задержали трех человек за поджог автомобиля одного из руководителей территориального подразделения в Херсонской области", - рассказал начальник Департамента уголовного розыска Вадим Дзюбинский.

Задержанными оказались трое ранее судимых херсонцев. Одному из злоумышленников 33 года, двум другим - по 31. Мужчин задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили им о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.2 ст.347 (умышленное повреждение имущества, принадлежащего работнику правоохранительного органа или их близким родственникам, в связи с выполнением служебных обязанностей работником правоохранительного органа, совершенное путем поджога) УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве преступники пытались устроить массовый поджог автомобилей на стоянке.