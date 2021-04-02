Политики и высшие чиновники Украины продолжают сдавать свои декларации о доходах. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также обнародовал новые данные о своем материальном благополучии.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК.

Итак, глава украинской дипломатии в прошлом году получил 913 714 грн зарплаты, гонораров и роялти, а его совместный доход вместе с женой Евгенией составил 1 247 692 грн.

За работу в Секретариате Кабинета Министров Кулеба получил 184 570 грн, а в Министерстве иностранных дел уже 708 821 грн. Кроме того, он получил роялти от ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" в сумме 6 211 грн, а от ООО "Книголав" - 12 432 грн роялти и 1 680 грн гонорара.

Жена министра Евгения Кулеба получила доход от предпринимательской деятельности в размере 313 000 грн, страховые выплаты от ОАО "Европейское туристическое страхование" на сумму 3 251 грн, доход в виде неустойки от ООО "Новая Почта" 5 183 грн и зарплату по основному месту работы в ОО "Місто-Сад" 12 544 грн.

Министр также задекларировал наличные в сумме 32 000 евро, на счетах в "Приватбанке" у него 8 359 грн, а в "Ощадбанке" - 113 519 грн.

Кулеба также совместно с другими членами семьи имеет в собственности две квартиры в Киеве площадью 52,9 и 125,7 кв. метра.

Ранее "Страна" в материале "Porsche Венедиктовой, проданная крымская земля Сытника" выяснила, что чиновники пишут в декларациях за 2020 год.