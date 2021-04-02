В скандальной истории с нардепом от партии "Слуга народа" Николаем Тищенко, который на подсчете ОИК голосов на довыборах в Раду по округу №87 (Ивано-Франковская область - Ред.) пытался вмешиваться в процесс и направить его в нужное для его политсилы русло, появился новый поворот.

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что народный депутат, своими требованиями о проверке журналистских удостоверений нарушил закон.

Об этом передает канал "Украина 24".

"Законом о статусе народного депутата такие действия не предусмотрены, соответственно, он этого делать не может. Что сейчас происходит в 87-м избирательном округе... ОИК продолжает принимать протоколы с мокрыми печатями и определять результаты голосования. Полиция обеспечивает общественный порядок круглосуточно у этой ОИК, как и предусмотрено законом о выборах", - сказал Владимир Мартыненко.

Ранее "Страна" в материале "Схватка в Карпатах" выяснила, почему уже пятый день не могут досчитать голоса на довыборах в Раду на 87 округе.