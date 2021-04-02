Отношения между Пекином и Вашингтоном стремительно обостряются и состояние торговой войны уже стало привычным для этих сверхдержав. Однако пик кризиса в двусторонних отношениях не пройден, и самое худшее может ждать впереди.

Эксперты Bank of America (крупнейшее банковское объединение США по размеру активов - Ред.) предрекли новое глобальное противостояние США и Китая.

Об этом заявил Хаим Исраэль, управляющий директор Bank of America в эфире CNBC.

По его словам, после торговой и технологической войны придет "климатическая война". По его мнению, в ближайшее десятилетие тема изменения климата станет доминирующей в экономическом и политическом поле.

"Дело не только в спасении планеты. Мы считаем, что климатические стратегии предлагают путь к глобальному превосходству, поскольку здесь на карту поставлено гораздо больше", - добавил Исраэль.

Эксперт также уточнил, что большую роль будет играть и лидерство в производстве электромобилей, которое даст огромное преимущество в будущем.

Ранее "Страна" сообщала, что китайский бизнес рассматривает перевозку товаров по суше через Россию альтернативой доставке по морю.