В Москве группа аферистов попыталась обмануть и выманить крупную сумму у родственника генералиссимуса Иосифа Сталина. Причем действовали мошенники по традиционной схеме.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в полиции.

"92-летний ветеран войны Леонид Аллилуев обратился в полицию и сообщил, что неизвестные звонят ему на телефон и представляясь правоохранителями предлагают передать им все имеющиеся у него на счетах деньги в размере 3,4 млн рублей якобы для проведения экспертизы", - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов проинструктировали пенсионера как вести себя с мошенниками и сумели провести задержание.

"После того как на встречу к пенсионеру за деньгами под видом эксперта полиции приехала некая гражданка и представила фиктивные документы правоохранители задержали ее. Аферисткой оказалась 33-летняя Анастасия Белянкина из Екатеринбурга. Свою вину она полностью признала и дает показания об остальных участниках мошеннической групп ", - сказал источник.

Леонид Аллилуев - старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.

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