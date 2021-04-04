Канадская благотворительная организация Nursing Home Amica опубликовала снимки, которые показывают разницу между восприятием мира здорового человека и страдающего деменцией.

Фото с пояснениями приводит издание The Sun.

Для сравнения Nursing Home Amica представила по две картинки одного и того же интерьера или вида, которые практически ничем не отличаются друг от друга, за исключением некоторых деталей. Однако эти различия помогают понять проблемы больных деменцией.

Например, на изображении кухни видна заметка с напоминанием для больного, однако текст на ней нечитаем, содержит непонятные знаки. Люди с деменцией часто испытывают трудности с чтением.

Также на картинке, показывающей, как выглядит кухня для страдающего деменцией, показаны увядшие цветы и пара очков, чтобы проиллюстрировать, что некоторым больным тяжело ухаживать за своим домом.

Кухня глазами здорового человека

Кухня глазами больного

На изображении гостиной показаны визуальные искажения, которые могут видеть люди с деменцией. Для них привычный узор на обоях становится похож на что‑то пугающее, например неприятных насекомых, а вид из окна выглядит размытым.





Обои глазами обычного человека





Обои глазами больного

Слабоумие может сделать людей более чувствительными к свету и изменить их восприятие теней. Из‑за этого лампы начинают казаться очень яркими, а тени становятся похожи на черные дыры.

Есть еще одна проблема - больные деменцией могут оставлять в неподходящих местах разные травмоопасные предметы. Например, садовый инвентарь.



Вообще вне дома таким людям становится еще сложнее ориентироваться в пространстве. Они часто даже не могут определить, какое сейчас время суток. Чтобы проиллюстрировать это, на одной из картинок неврологи затемнили небо.

Двор глазами здорового

Двор глазами больного

Деменция - это синдром, при котором человек теряет память и способность выполнять ежедневные действия. В мире около 50 млн людей страдают этим заболеванием. Чаще всего оно встречается у пожилых, хотя не является нормальным состоянием старения. Самая распространенная причина возникновения деменции - болезнь Альцгеймера, на нее приходится 60–70% всех случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что признаки деменции часто проявляются у президента США Джо Байдена.

Мы также писали, что чрезмерное употребление алкоголя, травмы головы на протяжении жизни и высокий уровень загрязнения воздуха могут спровоцировать развитие деменции.