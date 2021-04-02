Между селами Тальянки и Легедзино Черкасской области планируется возобновить раскопки самого большого трипольского поселения. В прошлом году их не проводили из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директора заповедника "Трипольская культура" Владислава Чабанюка.

"В прошлом году в связи с ковидом мы впервые за почти 30 последних лет не вели раскопок Триполья. Планируем возобновить их в этом году. Конечно, если не произойдет какого-то невероятного развития событий и очень страшного локдауна, ибо раскопки требуют денег и людей", - заявил Чабанюк.

Трипольское поселение между селами Тальянки и Легедзино имеет площадь 450 гектаров и относится к III в. до н. э. Кроме трипольского протогорода, в этой местности были найдены остатки поселения времен черняховской культуры (существовала на территориях Украины, Молдавии и Румынии в II-IV веках) и скифские курганы.

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