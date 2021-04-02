Американский лидер Дональд Трамп, после блокировки его учетных записей в крупнейших соцсетях, подключился к новой социальной платформе Campaign Nucleus.

Об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Дональд Трамп ищет альтернативные ресурсы для общения со своими сторонниками. Новая социальная сеть была создана экс-советником его предвыборного штаба Брэдом Парскейлом в марте 2016 года.

Campaign Nucleus позволяет пользователям отправлять электронные письма и заявления в средства массовой информации, а также посылать корреспонденцию, используя почтовую службу США. Кроме того, пользователи смогут связываться с представителями власти и участвовать в чатах.



Также сообщается, что Дональд Трамп через 2-3 месяца объявит о создании собственной социальной сети.

Как сообщала "Страна", незадолго до того Дональд Трамп в интервью невестке заявил, что может снова баллотироваться в президенты США. Эту беседу практически отовсюду удалили.

При этом объективные социологические опросы показывают, что он самый популярный политик в Республиканской партии США, причем с большим отрывом от потенциальных соперников.