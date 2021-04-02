Зеленский хочет нового перемирия на Донбассе. Чтобы снова тянуть время?

Главной темой вчерашнего дня стало, безусловно, обострение ситуации на Донбассе, о котором говорили и в Украине, и в России, и даже в Соединенных Штатах. Оценка причин обострения, безусловно, отличалась, но все сошлись в одном: нынешний кризис – самый серьезный со времени прихода Владимира Зеленского к власти.

И потому вполне естественно, что на него отреагировал и сам президент. Он сообщил, что с начала года на Донбассе погибли 20 человек и ранены 57, но тут же добавил, что такова "цена отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности". То есть глава государства объяснил, что такие жертвы оправданы.

Но так ли это? Ведь перед этим были пять месяцев перемирия, во время которого погибших почти не было – и за эти пять месяцев с независимостью и суверенитетом ничего не произошло. А значит – можно их отстаивать и без гибели людей.

Нынешний обострение – это вина политического руководства страны, которое бездарно использовало пять месяцев перемирия, ни на шаг не приблизив Украину к миру.

Вчера Зеленский написал правильные слова: тактическая цель – перемирие, стратегическая – мир. Но за ними ничего не стоит. Потому что, заключая перемирие, нужно тут же сообщить, что именно будет сделано для мира за время очередной передышки.

Об этом говорилось и прошлым летом, это приходится говорить и сейчас. И если Зеленский не примет кардинальных решений по выполнению политической части Минских соглашений, то обострение неизбежно перерастет в полномасштабную войну – не в этот раз, так в следующий. Конечно, те, кто уже навострил лыжи, чтобы "валить из этой страны", не слишком беспокоятся насчет ее возобновления. Но для тех, кто остается в Украине, это все-таки важно.

Коронавирус бьет антирекорды по смертям. Правительство молчит

Количество умерших от коронавируса вчера обновило суточный антирекорд – теперь он находится на отметке "422". Казалось бы, на фоне этого позавчерашний почин киевского мэра, ужесточившего локдаун, должны были поддержать и другие структуры – прежде всего, общегосударственные. Но правительство вчера ни одной собственной инициативы не выдвинуло.

Больше того, "Укрзализныця", несмотря на объявление о полномасштабном столичном локдауне, объявила: все поезда будут работать на высадку и посадку в Киеве точно так же, как они работали до эпидемии.

Причина, по которой принято такое решение, непонятна и логике не поддается. Почему, когда эпицентрами эпидемии были Ивано-Франковск и Черновцы, поезда в этих городах не останавливались, а Киев вдруг стал исключением? Возможно, в "Укрзализныце" не знают, но коронавирус в столице точно такой же, как и в Черновцах.

Глупость еще и в том, что железнодорожный монополист не хочет вводить не только максимальные запреты весны прошлого года, но и хотя бы те ограничения, которые действовали прошлым летом, – то есть продажу билетов на 50% посадочных мест. А ведь показатели заболеваемости в июне 2020-го и в апреле 2021 даже сравнивать сложно.

Но правительство продолжает рассказывать, что адаптивный карантин – самый лучший вариант, и что нынешнюю волну эпидемии можно сбить исключительно решениями местных властей. И уже даже не называет, какими должны быть эпидемические показатели, чтобы локдаун стал общегосударственным.

Скандальный 87-й: выжмут ли "слуги" победу?

Ситуация на скандальном 87-м округе в Прикарпатье близится к развязке, однако до сих пор никак не разрешится. Подсчет голосов там возобновился, и на вчерашний вечер уже было обработано почти 90% бюллетеней, благодаря совладелец "Буковеля" Александр Шевченко – вышел на второе место и отстает от представителя "Слуги народа" Василия Вирастюка всего на 1,5%, что составляет менее тысячи голосов. Теоретически еще выиграть может даже кандидат номер три – свободовец Руслан Кошулинский, – но фактически он уже выбыл из борьбы.

А вот противостояние лидеров продолжается. Причем оно превратилось в противостояние Шевченко не с Вирастюком, а со всем руководством фракции "Слуги народа", которое вчера весь день находилось в Надворной.

В результате там уже сменился состав окружной комиссии, бюллетени отправляют назад на участки для пересчета, но отрыв Вирастюка от Шевченко продолжает сокращаться. И уже, собственно, все понимают, что результаты параллельного подсчета, скорее всего, окажутся верными (то есть победа креатуры Коломойского с перевесом в 184 голоса), а потому задача столичного десанта – найти какие-нибудь нарушения, которые позволят признать недействительными хотя бы пару бюллетеней.

Справятся ли "VIP-слуги" со своей задачей, может стать известно уже сегодня.

Рост цен на продукты: объективная или субъективная реальность?

На фоне регулярных локдаунов, создающих проблемы для сферы обслуживания, в последние месяцы мало кто обращал внимания на продуктовые ценники, которые тем временем весьма существенно выросли. Согласно последним данным Минагрополитики, в марте подсолнечное масло подорожало на 15%, курятина – на 6%, сахар – на 5%. И это лишь продолжение тенденции, которая длится уже несколько месяцев.

В принципе, весеннее подорожание продуктов питания прогнозировалось. Оно стало отложенным последствием неурожайного 2020 года, который привел к снижению урожаев и соответственному росту цен, в том числе на мировых рынках. Однако даже ростом мировых цен не объяснишь тот факт, что подсолнечное масло за последние 5 месяцев подорожало почти в полтора раза, а сахар – и вовсе в два раза. Такие скачки – очевидное следствие подковерных игр общегосударственного масштаба.

Причем, вполне возможно, в эти игры играет и правительство. Иначе чем объяснить, что на фоне резкого подорожания подсолнечного масла в украинских супермаркетах оно не только не принимает мер для снижения цен, но и устраняет возможную конкуренцию, запрещая экспорт этого продукта из России?! Оно ведь до сих пор оттуда и не поставлялось, но именно после подобного скачка цен могло начать поступать – и сбить подорожание в украинских супермаркетах. И именно в этот момент российский экспорт запретили.

Конечно, все это можно назвать заботой об отечественных производителях, но такая забота имеет смысл, когда не слишком бьет по потребителям. А иначе все это напоминает заботу правительства Владимира Гройсмана о производителях курятины, которая по факту была заботой об одном конкретном производителе – спонсоре партии бывшего премьера.

Минкульт вернул Гоголя Украине. Кто на очереди?

Не успел утихнуть литературно-политический диспут вокруг национальной принадлежности творчества Тараса Шевченко, как возникла еще одна подобная тема – относительно Николая Гоголя. Застрельщиком в этот раз выступил министр культуры Александр Ткаченко, который решил полемическим постом в "Фейсбуке" отметить 212-ю годовщину со дня рождения писателя.

Спор в отношении автора "Мертвых душ", "Ревизора" и "Тараса Бульбы" не нов. Некоторые деятели отечественной культуры еще лет 15 назад активно пытались внести Гоголя в реестр украинских писателей и даже издавали "Тараса Бульбу", заменив в тексте слова о "русском царе" на слова об "украинском царе". Однако, несмотря на все старания, Николай Васильевич до сих пор проходит в украинских учебниках по предмету "Зарубежная литература".

Этот факт, собственно, и возмутил министра культуры, который убежден, что "украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские – и только за то, что он писал на русском".

Неизвестно, кто именно и кого принуждал записывать Гоголя в "в русские", но, за исключением этого слова, логика в словах Ткаченко, безусловно, присутствует. Однако она должна быть последовательной.

Во-первых, Гоголь – далеко не единственный уроженец Украины, ставший известный благодаря произведениям на русском языке. В частности, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков вспоминал еще и о Михаиле Булгакове и Викторе Некрасове. А есть еще Короленко, Ильф и Петров, Катаев и Лимонов. Все они писали на русском, но писали, в том числе, и об Украине. Так что есть все основания называть и их украинскими писателями. Что не отменяет того факта, что все перечисленные авторы будут одновременно и русскими. Как и Гоголь с Шевченко.

А еще логика должна привести к тому, что русский язык – это такой же коренной язык в нашей стране, как и украинский. И он нуждается в том, чтобы государство защищало его, а не пыталось выжить из всех сфер общественной жизни.