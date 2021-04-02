На Печенежском водохранилище в Харьковской области спасли дворняжку, которая проплавала на льдине неделю и никак не могла выбраться на берег. Попытки снять животное с льдины длились тоже долго - четыре дня.

Об этом сообщается в Фейсбуке группы "Спасение животных Харьков".

"4-й день совместных попыток спасти собаку на замерзшем водохранилище закончился победой! Она находилась на льду уже неделю, и каждый день был для неё риском провалиться под воду. Собаку спасали вшестером. Каждый день с нами выезжал на место Виктор, местный житель. А сегодня к нам присоединился работник соседней базы Алексей со своей моторной лодкой, и Александр – специалист по подводному плаванию со снаряжением", - говорится в посте.

С помощью моторной лодки участникам спасательной операции удалось отрезать льдину с собакой от основной части водохранилища. Но у собаки все еще оставалась большая площадь для передвижения. Чтобы не дать ей возможности ускользнуть, начали сужать радиус льдины.

В результате дворняжка испугалась и от безысходности нырнула в воду. Увидев приближающихся людей, она ринулась в камыши. Там ее и поймал дайвер Александр.

Собаку назвали Эммой и увезли в Харьков под наблюдение.

Она пока еще не доверяет людям и будет адаптироваться на домашней передержке. А затем ей подыщут семью.



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