В США запретили продажу кроссовок с человеческой кровью, которые выпустил известный американский рэпер Lil Nas X совместно с нью-йоркской компанией MSCHF. Ранее свои кроссовки выпустил Канье Уэст. Об этом передает портал Unilad.

В эту обувь, на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666, была добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированных кроссовок. Стоимость каждой из них составила $1018. Основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s, хотя в компании затем категорически отвергли любую связь с "кровавой" обувью.

Федеральный суд США издал временный запретительный приказ, согласно которому компания MSCHF больше не сможет продавать описанную обувь. Соответственно, покупатели, которым товар еще не был отправлен, не смогут получить заказ. О том, будут ли клиентам возвращены средства, не сообщается.

Ранее бренд Nike подал в суд на производителя кроссовок с человеческой кровью MSCHF. В заявлении марки подчеркивается, что многие пользователи в интернете уже призвали бойкотировать Nike из-за ошибочного мнения о причастности компании к продаже этой модели кроссовок.

Как сообщала "Страна", ранее эта обувь была произведена и выпущена в продажу. Стоимость одной пары составляет $1 018. Эта сумма, вероятно, выбрана не спроста. Цифра 1 018 является отсылкой к стиху из Библии Евангелие от Луи 10:18, который звучит как: "Он же сказал им: Я видел cатану, спадшего с неба, как молнию".

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