В Африке обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который может нести до 40 мутаций. Его нашли у граждан Танзании, приехавших в Анголу.

Как передает Deutsche Welle, об этом заявил 1 апреля глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг на пресс-конференции в Йоханнесбурге.

Вариант пока изучают в лаборатории в Южно-Африканской Республике, но он уже вызывает беспокойство, так как пока нет данных об эффективности против него существующих вакцин.

По словам Нкенгасонга, Танзания, откуда, по всей вероятности, началось распространение нового варианта, с середины прошлого года не предоставляет данных по заболеваемости COVID-19. А ограничительные меры для борьбы с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими.

Он добавил, что Африка "медленно движется в сторону третьей волны" пандемии. Случаи заражения британским, более заразным вариантом коронавируса B.1.1.7., а также южноафриканским вариантом B.1.3.5.1. были выявлены в 18 африканских странах, при этом особенно сильный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Центральной, Восточной и Северной Африке.

Африканский союз заключил договор с компанией Johnson & Johnson на поставку 400 млн доз вакцин от коронавируса, большинство из которых должны быть произведены в Африке.

В конце марта новый штамм коронавируса нашли в Чехии. А через несколько дней после Чехии новость еще об одном новом варианте SARS-CoV-2, менее чувствительном к вакцинам, пришла из Франции.