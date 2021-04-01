В 2021 году в Украине откроется посольство Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на официальной странице в Twitter в четверг, 1 апреля.

В сообщении говорится, что сегодня, 1 апреля, Украина и Ирландия отмечают 29 лет установления дипломатических отношений.

"Сегодня исполняется 29 лет дипломатическим отношениям между Украиной и Ирландией. Наши страны построили дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и общих ценностях. Украина заинтересована в улучшении и дальнейшем расширении политического диалога и взаимовыгодного партнерства с Ирландией", – говорится в сообщении.

Ирландия признала Украину 31 декабря 1991 года, дипломатические отношения между странами были установлены 1 апреля 1992 года.

Посольство Украины в Ирландии открылось в 2003 году. С 2000 года в Украине функционирует почетное консульство Ирландии.

Фото: twitter.com/mfa_ukraine

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Как сообщала "Страна", в Ирландии рекомендуют приостановить использование вакцины AstraZeneca. Рекомендация прозвучала после сообщения Норвежского агентства по лекарственным средствам о четырех новых сообщениях о серьезных событиях, связанных со свертыванием крови у взрослых после вакцинации вакциной AstraZeneca.