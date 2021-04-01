Глава так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин указом № 79 от 25 марта объявил в "ДНР" с 1 апреля призыв на военную службу. А руководитель "Луганской народной республики" Леонид Пасечник указом объявил о начале призыва на обучение военным специальностям в "Народной милиции ЛНР" для лиц, подлежащих воинской службе. Отметим, что это первый призыв на военную службу в вооруженные подразделения сепаратистов. Ранее они формировались только на контрактной основе.

Указ, касающийся "ДНР" опубликован на официальном сайте Пушилина. А указ Пасечника - на его интернет-странице.

При этом, согласно указам, призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет (1994-2003 годов рождения).

Однако планы по призыву очень небольшие. В "Народную милиции ДНР" и в "Народную милиции ЛНР" набирают по 200 человек сроком на шесть месяцев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Госдуме заявили о защите Россией неподконтрольного Донбасса от ВСУ.

Между тем в НАТО обвинили Россию в эскалации напряженности на Донбассе.