В четверг, 1 апреля, Организация Североатлантического договора (НАТО) провела срочное совещание. Оно было посвящено передвижению российских военных на границе с Украиной.

Об этом сообщает Агентство Франс-Пресс.

Ранее "Страна" писала о телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Как заявили в министерстве обороны, во время беседы Украина получила заверения поддержки США в случае конфликта с Россией.

Мы также рассказывали, что в НАТО обвиняют Российскую Федерацию в том, что своими действиями она мешает деэскалации напряженности на востоке Украины.

К слову, такой же позиции придерживается Госдеп США. Его официальный представитель Нед Прайс обвинил Россию в "эскалации и провокациях" в Украине.