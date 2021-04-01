В НАТО прошло совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной
В четверг, 1 апреля, Организация Североатлантического договора (НАТО) провела срочное совещание. Оно было посвящено передвижению российских военных на границе с Украиной.
Об этом сообщает Агентство Франс-Пресс.
Ранее "Страна" писала о телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Как заявили в министерстве обороны, во время беседы Украина получила заверения поддержки США в случае конфликта с Россией.
Мы также рассказывали, что в НАТО обвиняют Российскую Федерацию в том, что своими действиями она мешает деэскалации напряженности на востоке Украины.
К слову, такой же позиции придерживается Госдеп США. Его официальный представитель Нед Прайс обвинил Россию в "эскалации и провокациях" в Украине.
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